Житель Добрушского района выращивал коноплю на приусадебном участке

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добрушском районе мужчина 1986 года рождения выращивал коноплю на приусадебном участке, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники наркоконтроля Добрушского РОВД во время специальной программы "Мак" проверили подворье неработающего жителя горпоселка Тереховка. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе за выращивание конопли на приусадебном участке.

В этот раз правоохранители вновь увидели в огороде плантацию запрещенного растения. При обыске в сарае обнаружили и висящие стебли. Установлено, что хозяин сушил коноплю для дальнейшего потребления.

По заключению экспертизы, изъятое - марихуана.

Всего на подворье сельчанина уничтожено 32 куста конопли весом 8,5 кг. Общую массу высушенного вещества установят во время дальнейших экспертных исследований.

В отношении жителя Добрушского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-