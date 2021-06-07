Житель Добрушского района задержан за исполнение авторской песни с оскорблением Президента

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК задержали 22-летнего парня за оскорбление Президента Беларуси. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальном Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Фигуранта задержали в ходе спецмероприятий, направленных на пресечение экстремистской деятельности.

"Летом 2020 года молодой человек написал и исполнил песню, текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства. Трек был распространен в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах и получил широкую огласку", - проинформировала пресс-секретарь.

Задержанный пояснил, что композиция создана под воздействием информации протестного толка из деструктивных Telegram-каналов. Позже он удалил запись из своих интернет-ресурсов.

Следователи дали правовую оценку его действиям и признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за оскорбление Президента Республики Беларусь.-0-