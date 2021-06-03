Житель Дрибина угнал автомобиль и поджег его, чтобы скрыть следы преступления

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Дрибина задержан за угон автомобиля, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Ночью 29 мая в оперативно-дежурную службу Дрибинского РОВД поступила информация от граждан: на обочине автодороги вблизи деревни Робцы горит автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По номерным знакам был установлен владелец транспортного средства, которым оказался житель Горок. Он пояснил, что свой "Фольксваген Пассат" оставил возле дома, а как тот оказался на территории другого района, объяснить не смог. Сотрудники Горецкого РОВД установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался неработающий ранее неоднократно судимый 28-летний житель Дрибина", - рассказали в УВД.

Мужчина пояснил: в Горки приехал, чтобы навестить знакомую. Однако девушки дома не оказалось, потому что накануне она уехала в Чаусы. Нетрезвый мужчина, чтобы увидеться с подругой, среди ночи в одном из дворов нашел незакрытую машину, завел ее и выехал на шоссе. Вскоре в машине закончилось топливо. Чтобы скрыть следы преступления, прямо на обочине мужчина поджег авто и скрылся.

Подозреваемого задержали сотрудники ГАИ и Горецкого РОВД. Возбуждено уголовное дело.-0-