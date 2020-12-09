Житель Дрогичина перевозил без документов 7 т спиртосодержащей жидкости

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оперативники изъяли у жителя Дрогичина 7 т спиртосодержащей жидкости, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Ночью на дороге М10 Кобрин - Гомель - граница России вблизи Пинска сотрудники органов внутренних дел остановили грузовой автомобиль "Сканиа" под управлением 33-летнего жителя Дрогичина. В прицепе фуры находилось 700 пластиковых емкостей объемом по 10 л каждая со спиртосодержащей жидкостью, а также 2 550 картонных упаковок для фасовки водки. Соответствующих документов на груз у водителя не было.

Предварительная стоимость товара общим объемом в 7 000 л составила Br140 тыс. Он изъят, назначена экспертиза.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 БВ с конфискацией спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое для перемещения или хранения количество (5 л).-0-

Фото МВД