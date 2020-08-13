Житель Дрогичина пытался продать автомобиль с перебитым номером

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Дрогичина пытался продать автомобиль с измененным VIN-номером, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

В правоохранительные органы обратилась жительница Витебской области. Женщина хотела купить автомобиль через интернет-площадку, на которой нашла объявление о продаже Mazda 6. Списавшись с продавцом, жителем Дрогичина 1992 года рождения, она попросила выслать ей фотографию свидетельства о регистрации машины. Согласно информации, указанной в техпаспорте, автомобиль был выпущен в 2010 году и зарегистрирован в России. Покупательница поискала информацию о транспортном средстве в интернете, после чего у нее возникли сомнения в подлинности документа.

Правоохранители отреагировали на звонок. Вскоре инспектор ГАИ остановил автомобиль на дороге. При проверке милиционер заподозрил неладное с VIN-номером. Машину доставили на штрафстоянку, назначили экспертизу. Согласно заключению эксперта управления ГКСЭ, идентификационный номер кузова был изменен, сам автомобиль оказался выпущенным в 2008 году. Также эксперт восстановил первичный идентификационный номер транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело.

Эксперты напоминают, что покупка подержанного транспортного средства, как правило, сопряжена с многочисленными рисками. Нельзя исключать возможность получить угнанный автомобиль с перебитыми номерами. Как бы внимательно человек ни осматривал машину, он не сможет визуально определить то, что увидят эксперты. При сомнениях для проведения экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортного средства лучше обратиться к специалистам Госкомитета судебных экспертиз.-0-