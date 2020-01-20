Житель Дрогичинского района на охоте застрелил бешеную лису

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе местный житель на охоте застрелил бешеную лису, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного ветеринарного врача района Максим Рудой.

Мужчина 12 января охотился в урочище Дошник. Добыв лису, без резиновых перчаток снял с нее шкуру. Однако позже обратился в ветстанцию, чтобы удостовериться, что хищница не заражена бешенством. Специалисты отобрали биологический материал и отправили его в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Исследование показало наличие у лисы вируса бешенства.

"Охотник находится под наблюдением медиков, его вакцинируют, - отметил Максим Рудой. - На место, где было добыто животное (на часть урочища Дошник), наложен двухмесячный карантин. Работники райветстанции обошли все дома в близлежащих деревнях, опросили жителей на предмет наличия болезней у домашних животных, посещения подворий дикими зверями". Кроме того, охотникам поручено усилить отстрел лис, работникам ЖКХ - отлов безнадзорных животных.

В ноябре прошлого года в Дрогичинском районе был зафиксирован случай бешенства у хорька.

Чтобы не стать жертвой агрессии бешеного животного, специалисты рекомендуют избегать контактов с дикими зверями и незнакомыми питомцами, не пытаться их кормить или гладить.-0-