Житель Дрогичинского района пытался скрыть причастность к ДТП с гибелью пешехода

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбудили в отношении 52-летнего жителя Дрогичинского района по подозрению в совершении ДТП, в котором погиб человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

Утром 27 сентября в милицию позвонил местный житель. Он сообщил, что на дороге вблизи Дрогичина лежит 26-летний мужчина без признаков жизни. Следователь и специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Назначены экспертные исследования.

На теле погибшего специалисты обнаружили телесные повреждения, характерные для дорожно-транспортного происшествия. "Установлена причастность заявителя к совершению преступления. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. В ближайшее время планируется проведение следственного эксперимента с участием подозреваемого", - отметил Роман Зармаев.

Следователи просят свидетелей аварии и тех, у кого есть сведения и записи с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Брестской области по телефону +375 (33) 311-66-11 (круглосуточно).-0-