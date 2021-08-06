Житель Дрогичинского района с отверткой набросился на жену

6 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Дрогичинский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, сообщили БЕЛТА в СК.

Происшествие случилось вечером 28 июля в деревне Сваринь. По данным следствия, между 55-летним местным жителем и его 47-летней супругой возник конфликт на почве неприязненных отношений. Мужчина ударил женщину по голове, а когда она упала на пол, нанес ей не менее трех ударов отверткой в спину. В результате женщине причинены телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели. Назначены необходимые экспертные исследования.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее сельчанин судим не был.-0-