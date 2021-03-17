Житель Дрогичинского района утонул в мелиоративном канале

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17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе в мелиоративном канале утонул 45-летний мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.
Несчастный случай произошел 13 марта. Около 9 утра в мелиоративном канале вблизи агрогородка Радостово обнаружено тело местного жителя. Предположительно, мужчина шел по дощатой кладке, потерял равновесие и упал в воду.
При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Дрогичинский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти сельчанина.-0-