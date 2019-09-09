Житель Дзержинского района приговорен к 18 годам колонии за жестокое убийство

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной суд вынес приговор в отношении жителя Дзержинского района по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.

Тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме в деревне Глуховщина Дзержинского района 10 февраля. Мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом. В тот же день установили причастность к убийству 21-летнего парня.

Как сообщало следствие, обвиняемый должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания в виде ограничения свободы. Но не явился для постановки на учет, а днем 9 февраля на попутной машине доехал до указанной деревни, где зашел в дом к мужчине, проживавшему на окраине населенного пункта. Во время распития спиртного между ними произошел словесный конфликт. Гость избил хозяина, затем нанес множественные смертельные ножевые ранения в шею. Потом убежал в лес, где выбросил орудие преступления, иные вещественные доказательства сжег в костре. Сотрудники милиции задержали фигуранта, когда тот был в райцентре.

Кроме этого, установлена причастность обвиняемого к совершению кражи у своего односельчанина. Находясь у него в доме, он похитил не менее Br30, рюкзак и куртку.

Судом молодой человек признан виновным в краже, убийстве с особой жестокостью, а также в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Окончательно ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-