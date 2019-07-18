Житель Дзержинского района снял с нового комбайна запчасти на Br4 тыс.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе сельчанин разукомплектовал на Br4 тыс. почти новый комбайн, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Дзержинский РОВД еще в июне поступило сообщение от инженера ГП "Путчино", что с комбайна КЗС-1218А-1102 похищены различные комплектующие на сумму свыше Br4 тыс. "Сотрудникам милиции сельчане рассказали, что кражу заметили тогда, когда стали готовить комбайны к уборочной кампании. Практически новая машина, отработавшая один сезон, не желала заводиться. Когда заглянули в моторный отсек, стала понятна причина: отсутствовали топливный насос высокого давления, турбокомпрессор и генератор. В ноябре (технику ставили на хранение) комбайн был полностью рабочий", - рассказали в УВД.

Позже в поле зрения оперативников попал 30-летний слесарь предприятия. По предварительным данным, кражу он совершил в феврале текущего года. Чуть позже был найден и человек, которому слесарь продал эти запчасти, - знакомый ему 34-летний житель Дзержинска.

"В комбайне был такой же двигатель, какие устанавливают и в МАЗах. У товарища сельчанина имелся грузовик. Вот слесарь и решил "подзаработать". Он рассудил, что знакомый не откажется купить почти новые запчасти по цене в разы ниже их реальной стоимости. Сделка была совершена. Но когда в июне стало известно о краже, владелец МАЗа передумал ставить запчасти на свою машину, а предпочел спрятать их в гараже у тещи. Там они на днях и были обнаружены оперативниками уголовного розыска Дзержинского РОВД", - отметили в милиции.

Слесарь задержан и находится в изоляторе временного содержания. Запчасти изъяты и в ближайшее время будут возвращены сельхозорганизации.

Правоохранители продолжают мероприятия по профилактике и выявлению нарушений в сфере агропромышленного комплекса. С начала июля в Минской области уже проверено более 210 хозяйств и около 40 тыс. единиц техники.-0-