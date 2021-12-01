Житель Дзержинского района задержан за изготовление экстракционного опия

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе задержан мужчина, изготавливавший экстракционный опий. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"В рамках проведения мероприятий по отработке мест массового отдыха молодежи на территории Дзержинского района сотрудниками наркоконтроля, подразделения охраны правопорядка и профилактики совместно с ОМОН УВД Миноблисполкома, а также кинологами в вечернее и ночное время проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков, а также иных противоправных деяний", - рассказали в УВД.

В ходе отработок было проведено обследование увеселительных заведений и клубов Дзержинска и района, задержан 45-летний мужчина, который у себя по месту жительства в поселке Энергетиков изготавливал опасное наркотическое средство - экстракционный опий из семян мака. В ходе осмотра жилища правоохранителями было изъято порядка 15 л смеси, содержащей в себе экстракционный опий.

В отношении задержанного следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление, склонение к потреблению наркотических средств, организацию притона и разбой.-0-