Житель Дзержинского района зарезал пенсионера

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование дела по обвинению жителя Дзержинского района в жестоком убийстве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Тело 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в доме в деревне Глуховщина Дзержинского района 10 февраля. Были изъяты вещественные доказательства. Со слов жителей деревни, пенсионер был человеком неконфликтным, жил один.

Как выяснили эксперты, мужчина скончался от множественных повреждений в результате травматических воздействий колюще-режущим предметом. При этом на момент обнаружения тела давность наступления смерти составляла около суток. Отработанные версии позволили правоохранителям в тот же день установить причастность к совершению убийства 21-летнего жителя Дзержинского района.

Мужчина должен был прибыть в исправительное учреждение открытого типа для отбытия наказания в виде ограничения свободы. "Он не явился для постановки на учет, а днем 9 февраля на попутной машине доехал до указанной деревни, где зашел в дом к мужчине, проживавшему на окраине населенного пункта. При распитии спиртного между ними произошел словесный конфликт. Гость избил хозяина, затем нанес множественные смертельные ножевые ранения в шею. Потом убежал в лес, где выбросил орудие преступления, иные вещественные доказательства сжег в костре. Когда мужчина добрался до райцентра, то был задержан сотрудниками милиции", - сказала Татьяна Белоног.

Кроме этого, установлена причастность парня к совершению кражи у своего односельчанина. Находясь у него в доме, он похитил Br30, рюкзак и куртку.

В ходе допросов, проверки показаний и иных следственных действий установлены фактические обстоятельства, подследственный дал признательные показания. По заключению специалистов ГКСЭ психическим расстройством, в том числе синдромом зависимости от алкоголя, он не страдает и осознавал значение своих действий и мог ими руководить.

На основании собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная повторно) и ст.415 УК (уклонение от отбывания наказания). С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-