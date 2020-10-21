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21 октября 2020, 16:03

Житель Ельска из-за обиды поджег авто и гараж соседа

Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Ельска из-за обиды поджег авто и гараж соседа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Сообщение о пожаре в райцентре поступило спасателям в ночь с 16 на 17 октября. Позже с заявлением по факту поджога обратился 57-летний хозяин автомобиля и строения. Оперативники уголовного розыска выяснили причину поджога и нашли виновника. Как выяснилось, за неделю до инцидента трое приятелей подзаработали на переноске мебели. "За работу получили три бутылки водки. Вечером того же дня собрались в доме 57-летнего мужчины и распили две, после чего разошлись по домам. Но один из друзей, 30-летний местный житель, вернулся с предложением допить третью бутылку. Однако выяснилось, что спиртное исчезло. На этой почве завязался спор, который перерос в драку. Владелец машины и гаража дал отпор незваному гостю, отчего тот затаил обиду", - рассказали в УВД.

В один из вечеров нетрезвый 30-летний мужчина вернулся домой из бара и повздорил с сожительницей. "Ссора всколыхнула старую обиду на соседа. Примерно в 03.00 ночи мужчина подошел к дому приятеля и увидел легковой автомобиль. Двери в машине были открыты. Он сел в салон и поджег обшивку. Затем зашел в незапертый гараж и поджег диван. Отомстив, поджигатель вернулся домой", - уточнили правоохранители. Хозяин авто и гаража проснулся от треска шифера. Увидев пожар, вызвал работников МЧС. Однако огонь уничтожил постройку и транспортное средство.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант, нигде неработающий и ранее неоднократно судимый, задержан.-0-

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