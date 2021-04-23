Житель Ельска приговорен к 1,5 года ограничения свободы за оскорбление в интернете представителя власти

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Судом Ельского района Гомельской области вынесен приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил житель райцентра 1965 года рождения, ранее не судимый. "В конце сентября в одной из социальных сетей он просмотрел комментарий, оставленный под ранее размещенной неустановленным лицом фотографией и личными данными начальника Дзержинского РОВД Минской области. Затем оставил и свой комментарий, содержащий оскорбления в адрес последнего", - рассказали в областном суде.

Приговором суда мужчина признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. На основании ст.369 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год 6 месяцев. Также в пользу потерпевшего обвиняемый должен выплатить Br1,5 тыс. компенсации за моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-