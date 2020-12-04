Житель Ельска призывал в Telegram-чатах к насилию

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Ельска призывал к насилию в Telegram-чатах. Он задержан, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники ГУБОПиК МВД по области продолжают выявлять радикально настроенных лиц, участвовавших в массовых беспорядках или призывающих к насилию. Так и вычислили мужчину. "Житель райцентра активно пропагандировал конкретные насильственные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел в деструктивных региональных Telegram-чатах Мозыря и Бобруйска", - рассказали в милиции.

Как уточнили в УВД, злоумышленнику 36 лет, он не работает, живет с матерью в Ельске.

Проводится проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка.-0-