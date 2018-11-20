Житель Ельского района подозревается в убийстве родителей

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ельский районный отдел Следственного комитета 19 ноября возбудил уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 УК Беларуси (покушение на убийство двух лиц) в отношении 33-летнего жителя агрогородка Заширье, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"При проведении первоначальных следственных действий установлено, что утром 19 ноября подозреваемый, находясь по месту жительства, нанес несколько ударов ножом своему 58-летнему отцу и 59-летней матери. После чего умышленно ранил себя ножом", - прокомментировала Мария Кривоногова. От полученных телесных повреждений отец подозреваемого скончался на месте происшествия, мать - в больнице ночью 20 ноября. Подозреваемый в бессознательном состоянии был госпитализирован.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, назначены экспертизы. Следователями устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления.-0-