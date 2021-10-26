Житель Фаниполя убил пассажира электропоезда: дело направлено в суд

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в Миноблсуд уголовное дело по обвинению 60-летнего жителя Фаниполя в убийстве другого человека из хулиганских побуждений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый, будучи нетрезвым, вечером 11 июня 2021 года в вагоне электропоезда сообщением Минск - Барановичи беспричинно умышленно ударил ножом в шею ранее незнакомого ему 50-летнего пассажира, который вошел в вагон на остановочном пункте "Роща" и присел на противоположное от обвиняемого сиденье. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину не признал.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

При направлении уголовного дела в суд примененную ранее к фигуранту меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу.-0-