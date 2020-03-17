Житель Ганцевичей пострадал при розжиге камина

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Ганцевичей, разжигая камин легковоспламеняющейся жидкостью, получил ожоги, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Ганцевичский РОЧС 16 марта поступил звонок из районной больницы. Медики рассказали, что к ним госпитализирован местный житель. По предварительной информации, будучи в агрогородке Хотыничи, он разжигал камин при помощи легко воспламеняющейся жидкости. Произошла вспышка, из-за чего мужчина получил ожоги. Он обратился к участковому врачу, который вызвал бригаду скорой помощи.

В результате пожара огонь повредил одежду на мужчине. Строения и имущество не повреждены.

Известно, что пострадавший работает в агроусадьбе.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС