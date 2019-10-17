Житель Ганцевичского района получил ожоги от паяльной лампы

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе выясняют обстоятельства травмирования местного жителя паяльной лампой, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 16 октября около 11.30 в деревне Раздяловичи. По предварительной информации, 45-летний сельчанин решил во время ремонта воспользоваться паяльной лампы. При регулировке подачи топливной смеси произошел выброс легковоспламеняющейся жидкости. Бензин попал на одежду и загорелся. В результате мужчина получил термические ожоги лица, шеи, обеих кистей рук (14% тела).

В больницу пострадавшего доставила бригада скорой медицинской помощи, которую вызвали родственники.

Имущество и строения огнем не повреждены. РОЧС проводит проверку.-0-