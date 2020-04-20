Житель Глубокого тратил занятые у знакомых деньги на ставки в букмекерских конторах

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Глубокого взял взаймы и не вернул знакомым около Br260 тыс., сообщили БЕЛТА в МВД.

Информация о финансовых аферах 36-летнего мужчины начала поступать местным сыщикам в 2019 году. Люди жаловались, что он не возвращает деньги, одолженные ему под проценты.

Например, один из жителей райцентра передал подозреваемому 1 млн российских рублей, а взамен взял расписку под залог его иномарки. Однако впоследствии заемщик не признал документ, сославшись на неверно указанный регистрационный номер автомобиля. Более того, через несколько дней после сделки Audi A6 переоформил на свою мать. Позже оперативники установили, что эта же машина фигурирует в еще одной залоговой расписке.

Годом ранее на уловку своего знакомого попался и 33-летний минчанин. Он передал $70 тыс. с условием получить их обратно с процентами. Однако в итоге удалось вернуть лишь $40 тыс.

Как рассказали в Глубокском РОВД, установлены 14 потерпевших.

Два года назад подозреваемый был оформлен индивидуальным предпринимателем и торговал обувью, поэтому брал деньги в долг, как правило, под предлогом развития бизнеса. Иногда получал займы через соответствующие интернет-площадки. Все деньги тратил на возврат предыдущих долгов, повседневные нужды и онлайн-ставки в букмекерских конторах.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.-0-