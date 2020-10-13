Житель Глубокого выманил у знакомых более Br277 тыс. на ставки в букмекерских конторах

13 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Глубокого выманил у знакомых более Br277 тыс., чтобы потратить в букмекерских конторах. Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Житель Глубокого с 2016 года по январь 2020-го в Минске, Минской и Витебской областях под разными предлогами (развития бизнеса, ремонта автомобиля и другими) занимал у знакомых крупные суммы. Полученные деньги 36-летний мужчина не возвращал или возвращал частично, взяв взаймы у очередного потерпевшего, при этом о серьезных долгах, сделанных ранее, не распространялся. Также под видом временного пользования он брал различные вещи (ноутбук, дрель-шуруповерт, перфоратор, мобильный телефон), а потом продавал их либо сдавал в ломбард.

На все полученные деньги мужчина делал ставки, надеясь сорвать крупный выигрыш. Таким образом он хотел рассчитаться с долгами, но с выигранными небольшими суммами снова делал ставки.

Установлено 37 эпизодов мошеннических действий злоумышленника.-0-