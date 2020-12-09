Житель Глубокского района обманул более 30 граждан и завладел Br277 тыс.

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Глубокского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1983 года рождения, которому инкриминировано мошенничество в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

"Как установлено, в период с января 2016 года по февраль 2020-го индивидуальный предприниматель на территории Глубокого и Минска, Глубокского, Докшицкого и Минского районов под предлогом получения денег в долг на различные нужды и имущества во временное пользование, не намереваясь изначально выполнять принимаемые на себя обязательства, противоправно завладел деньгами и имуществом 34 потерпевших. Кроме того, под предлогом приобретения сотовых телефонов с рассрочкой платежа, не намереваясь выплачивать стоимость приобретенного товара, он завладел имуществом ЗАО "БЕСТ", СООО "МТС" на общую сумму более Br277 тыс.", - рассказали в прокуратуре.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Глубокского района постановил в отношении индивидуального предпринимателя обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.209 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 БВ.

Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-