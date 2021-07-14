14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Глуска пытался продать автомобиль с поддельным VIN. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

"Чтобы снять с учета и переоформить свой легковой автомобиль "Фольксваген" на нового владельца в МРЭО ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома обратился 26-летний житель Глуска, - отметила собеседница. - При сверке идентификационных маркировочных обозначений у сотрудников ГАИ возникли сомнения в подлинности VIN. Правоохранители назначили судебную экспертизу в Бобруйском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз".

Выяснилось, что первоначальный VIN автомобиля был изменен: вырезали фрагмент с номером и установили другую панель со знаками вторичной маркировки. Эксперты определили первоначальный идентификационный номер авто.

Милиционеры установили: у жителя Глуска был "Фольксваген", со временем ставший непригодным для эксплуатации. Тогда мужчина приобрел автомобиль той же марки в хорошем состоянии, но без документов, вырезал панель с VIN со своего прежнего авто и установил на новый. Спустя три года он решил продать автомобиль с измененным VIN по документам от старой машины.

Глусский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.-0-