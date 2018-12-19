Житель Гомеля хранил дома более 180 патронов

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля хранил дома 183 патрона различного калибра, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Патроны в квартире гомельчанина 1966 года рождения сотрудники Центрального РОВД обнаружили и изъяли во время плановой проверки в конце октября. Экспертиза показала, что изъятое является боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию.

В отношении мужчины Гомельский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).-0-