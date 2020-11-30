Житель Гомеля хранил в квартире марихуану

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали участника протестных акций, который хранил в квартире и употреблял марихуану, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

21-летнего жителя Гомеля задержали 25 ноября сотрудники наркоконтроля областного управления и их коллеги из Советского РОВД при силовой поддержке ОМОНа возле одного из домов по ул.Владимирова.

В квартире, где живет парень, сотрудники милиции изъяли полимерную банку с измельченным растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана весом более 10 г. Помимо этого были изъяты приспособления для измельчения и курения, трубки, семена конопли и специальное удобрение для растения.

Помощь милиционерам оказал кинолог войсковой части 5525 внутренних войск МВД с немецкой овчаркой по кличке Смайл. При осмотре подвального помещения собака снова подала сигнал. Обнаруженную стеклянную банку c растительным веществом отправили на экспертизу.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

В УВД добавили, что парня ранее привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге.-0-