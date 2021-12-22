Житель Гомеля поджег автомобиль милицейского начальника и проколол колеса почти 40 троллейбусов

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомеля совершил поджог автомобиля милицейского начальника и проколол колеса четырех десятков троллейбусов. В настоящее время он задержан, в отношении него расследуется уголовное дело за совершение акта терроризма. Об этом сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом Гомельской области рассказал начальник УКГБ Александр Мельников, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель областного КГБ в своем докладе отметил, что социально-политическая обстановка на территории Гомельской области в целом стабильная, однако это не повод ля самоуспокоения. "Деструктивные силы не оставляют попыток дестабилизации обстановки", - сказал он.

В том числе поступают данные о радикализации отдельных лиц, готовности к проведению актов терроризма. "Недавний пример - задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта. В настоящее время управлением в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма", - рассказал Александр Мельников.-0-