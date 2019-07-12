Житель Гомельского района нашел гранату времен войны и принес домой

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Красное Гомельского района нашел в поле гранату времен войны и принес ее домой, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сегодня днем мужчина в поле нашел предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Мужчин принес ее в частный дом, положил в почтовый ящик, а затем отправился к участковому инспектору и рассказал о своей находке.

Милиционер незамедлительно передал информацию в оперативно-дежурную службу. В населенный пункт направили ближайший наряд ГАИ для охраны места происшествия и вызвали саперно-пиротехническую группу в/ч 5525. Специалисты обследовали предмет и установили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.-0-