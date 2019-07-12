12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельского района нашел в поле гранату времен Великой Отечественной войны и принес ее домой, а после рассказал о находке участковому. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
"Сегодня днем житель агрогородка Красное в поле нашел предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Мужчина принес ее домой и положил в почтовый ящик. Затем пришел к участковому инспектору и рассказал о своей находке", - проинформировали в УВД.
Инспектор незамедлительно передал информацию в оперативно-дежурную службу. В агрогородок направили ближайший наряд ГАИ для охраны места происшествия и вызвали саперно-пиротехническую группу в/ч 5525.
Саперы обследовали предмет и установили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.
Правоохранители убедительно просят в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по телефону 102.-0-
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