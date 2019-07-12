12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельского района нашел в поле гранату времен Великой Отечественной войны и принес ее домой, а после рассказал о находке участковому. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Сегодня днем житель агрогородка Красное в поле нашел предмет, похожий на гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Мужчина принес ее домой и положил в почтовый ящик. Затем пришел к участковому инспектору и рассказал о своей находке", - проинформировали в УВД.

Инспектор незамедлительно передал информацию в оперативно-дежурную службу. В агрогородок направили ближайший наряд ГАИ для охраны места происшествия и вызвали саперно-пиротехническую группу в/ч 5525.

Саперы обследовали предмет и установили, что это действительно граната Ф-1 без запала. Опасную находку вывезли на специальный полигон и уничтожили.

Правоохранители убедительно просят в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по телефону 102.-0-