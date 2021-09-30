Житель Гомельского района незаконно хранил 14 т металлолома

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области оперативники пресекли факты незаконной деятельности с ломом металлов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Сотрудники ОБЭП и патрульно-постовой службы милиции Гомельского РОВД на заброшенной промышленной территории в Березках обнаружили 14 т лома черного металла. Вскоре нашли и владельца - 42-летнего неработающего жителя поселка Победа Гомельского района.

Лом металла стоимостью почти Br3,7 тыс. изъяли и передали на ответственное хранение в "Гомельвторчермет". За незаконную предпринимательскую деятельность на мужчину составили протокол об административном правонарушении.

В тот же день оперативники БЭП и инспекторы ГАИ УВД задержали МАЗ, за рулем которого был 36-летний гомельчанин. В грузовике обнаружили металлолом. Как пояснил мужчина, он заготавливал лом в течение нескольких лет в Гомеле и районе. Житель областного центра не скрывал, что делал это для дальнейшего сбыта и получения незаконного дохода.

На лом черного металла весом более 13 т и автомобиль наложили арест, на мужчину составили протокол об административном правонарушении.-0-