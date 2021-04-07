Житель Гомельского района приговорен к 2,5 года колонии за оскорбление гособвинителя

7 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельского района приговорен к 2,5 года лишения свободы за оскорбление гособвинителя и угрозу насилием, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Прокуратура Гомельского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 72-летнего местного жителя. Пенсионеру были инкриминированы угроза насилием в отношении должностного лица и его оскорбление как представителя власти.

Как установлено, в ноябре 2020 года в зале заседания суда Центрального района Гомеля мужчина публично оскорбил государственного обвинителя по другому уголовному делу. Он также высказал в его адрес угрозу применить насилие из мести за выполнение им служебных обязанностей.

Суд Советского района Гомеля вынес обвинительный приговор. По совокупности преступлений мужчине окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.-0-