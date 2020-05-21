Житель Гомельского района выращивал дома коноплю

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Гомельского РОВД совместно с коллегами из УВД пресекли незаконную деятельность 30-летнего жителя агрогородка Березки Гомельского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Молодой человек оборудовал в своей квартире место для выращивания марихуаны. У него дома обнаружены полимерная емкость с минеральной ватой и коноплей, пять пластиковых контейнеров с измельченным растительным веществом зеленого цвета, система освещения из восьми ламп, фольгированный утеплитель, два стабилизатора освещения, приспособление для курения. Изъятые 2,49 г высушенного измельченного растительного вещества по заключению эксперта - марихуана. Растениевод задержан.

"Примечательно, что к моменту задержания парень не работал, но еще неделю назад трудился на одном из местных сельскохозяйственных предприятий в должности химика, однако уволился. Милиционеры совместно со следователями выясняют, собирался ли он зарабатывать на жизнь с помощью домашнего хобби", - рассказали в УВД.

Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, проводятся дополнительные экспертизы и проверки.-0-