Житель Гомельского района за хранение марихуаны получил 1,5 года химии с конфискацией авто

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Новая Гута на выездном заседании суда Гомельского района рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, который попался на хранении, перевозке и употреблении наркотиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Бойцы наркоконтроля УВД 9 июня проверили информацию о том, что 25-летний молодой человек мог хранить наркотики для личного потребления. Сведения подтвердились - при обыске у него обнаружили бумажный сверток с высушенным измельченным растительным веществом. Мужчину задержали, в то время он был в иномарке, принадлежащей жене.
Заключение экспертизы показало, что изъятое - марихуана массой 6,45 г. В квартире родственников в Ветке нашли еще 26 г наркотика и приспособление для его употребления. "Экспертные исследования подтвердили факт употребления наркотических средств задержанным. Возбудили уголовное дело", - прокомментировал Виталий Пристромов.
Суд признал жителя агрогородка виновным в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств. По ч.1 ст.328 УК Беларуси ему назначили наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на 2 года 6 месяцев. На основании закона "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" подсудимый освобожден от наказания частично на 1 год. Также суд постановил конфисковать "Опель".
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован. До момента вступления приговора в силу мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-
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