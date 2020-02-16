Житель Гомельской области незаконно перевозил спиртосодержащую жидкость

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гомельской области без документов перевозил 27 л алкоголя, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Витебского облисполкома

30-летний мужчина 14 февраля ехал на автомобиле Renault Premium по дороге Лепель - Полоцк - граница России. Около 20.00 в деревне Сорочино Ушачского района его задержали сотрудники ГАИ. В машине были обнаружены полиэтиленовые канистры общим объемом 27 л со спиртосодержащей жидкостью. Вся продукция перевозилась без сопроводительных документов.

Водитель был доставлен в Ушачский РОВД для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка.-0-