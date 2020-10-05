Житель Гомельской области украл из офиса в Минске 6 ноутбуков

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Первомайского РУВД Минска задержали с поличным мужчину, который проникал в помещения и похищал имущество, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Задержанным оказался неработающий 35-летний житель Гомельской области. При досмотре у мужчины обнаружили лом, кусачки, два фонарика, маску и перчатки. Он рассказал, что проникал в помещения, отжав стеклопакет или разбив его. Первую кражу мужчина совершил после того, как его жену уволили с работы. Ночью он проник в офисное помещение, где ранее трудилась супруга, и выкрал шесть ноутбуков. Похищенное частично продал знакомым.

Также известно, что мужчина причастен и к другим хищениям: месяц назад по отработанной схеме он проник в один из магазинов столицы и похитил 15 бытовых инструментов и более 30 хозяйственных изделий. Общая сумма ущерба тогда составила Br2,3 тыс.

Правоохранители установили, что мужчина причастен еще минимум к семи кражам из офисов и магазинов в столице. Он похищал вещи, которые представляли хоть какую-то материальную ценность: бытовые принадлежности, парфюмерию, косметику и технику. Украденное приносил домой и частично продавал знакомым.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В настоящий момент сумма причиненного ущерба устанавливается.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК для правовой оценки действий фигуранта.-0-