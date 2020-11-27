Житель Городка угрожал в Telegram-канале милиционеру

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Городка придется по закону ответить за оскорбления и угрозы в адрес милиционера, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Оксана Лазько.

Ночью 22 августа 33-летний житель Городка оставил в деструктивном Telegram-канале комментарии, в которых содержалось оскорбление в адрес сотрудника правоохранительных органов в связи с выполнением им служебных обязанностей и угроза оглашения сведений о нем и его родственниках.

По результатам расследования уголовного дела мужчине предъявлено обвинение по ст.365 (воздействие на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы оглашением сведений, которые он желает сохранить в тайне) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-