Житель Горок получил 1,5 года "домашней химии" за оскорбление инспектора ГАИ

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Горок получил 1,5 года "домашней химии" за оскорбление в интернете инспектора ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Суд Горецкого района приговорил 36-летнего жителя райцентра к 1,5 годам ограничения свободы без направления в исправучреждение. Весной мужчина оскорбил инспектора ГАИ, оставив нелицеприятные комментарии в публичной группе одного из мессенджеров. Помимо основного наказания с осужденного взыщут Br1 тыс. за моральный вред.

Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, работа по установлению лиц, которые размещают в сети посты оскорбительного характера, продолжается.-0-