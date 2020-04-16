Житель Гродненского района нашел на приусадебном участке снаряд

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Снаряд времен войны нашел на приусадебном участке житель Гродненского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Опасную находку житель деревни Келбаски обнаружил во время земляных работ. Он сразу же сообщил о произошедшем в милицию. "До прибытия саперно-пиротехнической группы место было оцеплено. Саперы изъяли боеприпас. Им оказался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны", - рассказали в милиции. Позже взрывоопасный предмет был уничтожен.

В милиции напомнили, что при обнаружении опасной находки не нужно ничего предпринимать самостоятельно. Необходимо тут же сообщить правоохранителям.-0-