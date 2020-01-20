Житель Гродненского района обокрал тетю и стал ездить в деревню на такси

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В одной из деревень Гродненского района мужчина обокрал свою тетю, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милицию с заявлением о пропаже сбережений обратилась женщина 1959 года рождения. Из ее дома пропало около $1,5 тыс. Во время оперативно-разыскных мероприятий участковый инспектор получил информацию о возможной причастности к краже племянника потерпевшей.

"39-летний мужчина нигде не работал, вел довольно скромный образ жизни, а недавно начал приезжать в деревню на такси", - рассказали в милиции. Подозрения подтвердились. Оказалось, мужчина имел доступ в дом тети. Племянник похитил ключ от шкафа, где хранились деньги, и совершил кражу.

При обыске у фигуранта обнаружили $800 и белорусские рубли. Действиям мужчины дается правовая оценка.-0-