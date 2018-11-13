Житель Гродненского района оборудовал в доме лабораторию по производству марихуаны

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Деятельность лаборатории по производству марихуаны пресекли в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Оперативники таможни во взаимодействии с сотрудниками милиции задержали 39-летнего мужчину в областном центре, когда он сбывал марихуану.

Житель Гродненского района производил наркотики в своем частном доме. "Во время обыска по месту жительства изъяты стебли растения в горшках, высушенные листья и семена, которые, согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, являются опасным наркотическим веществом - марихуаной", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Наркоторговец помещен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.328 УК (незаконное изготовление или сбыт наркотиков). Также уголовные дела по ч.1 ст.328 УК (незаконное приобретение наркотиков) возбуждены в отношении двух жителей Гродно, которые покупали у мужчины марихуану.-0-

Фото Гродненской региональной таможни