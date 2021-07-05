Житель Гродненского района после ссоры пытался поджечь сожительницу

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сожители не поделили телевизор, в результате мужчина пытался поджечь женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Инцидент произошел вечером 1 июля в дачных домах деревни Горница. 60-летний ранее судимый мужчина смотрел телевизор вместе со своей 68-летней сожительницей. В какой-то момент они не смогли выбрать программу для просмотра. Именно на почве этого у них возникла словесная перепалка, перешедшая в рукоприкладство. Позже мужчина схватил аэрозоль, нажал на кнопку клапана, а затем поднес зажигалку и направил огонь на сожительницу. К счастью, женщина телесных повреждений не получила, от огня пострадала лишь одежда", - рассказали в УВД.

После произошедшего женщина убежала к соседке. Там она сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.186 (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества) УК. По факту причинения легких телесных повреждений Гродненский РОВД проводит проверку.-0-