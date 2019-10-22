Житель Гродненского района спрятал части пейнтбольного оружия в глушителе

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района хотел сэкономить на уплате таможенных платежей и теперь может лишиться автомобиля. В нем мужчина оборудовал тайник и пытался провезти товар через границу, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Белорус следовал по зеленому коридору через пункт пропуска "Брузги" на легковом авто. Таможенный контроль с помощью инспекционно-досмотрового комплекса показал, что в автомобиле может быть спрятан товар. Из пустотелого пространства глушителя достали части пейнтбольного оружия и экипировку к нему.

"Автомобиль и незаконно перемещаемый товар изъяты. Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП, санкция которой предусматривает конфискацию как скрытых товаров, так и транспортного средства с тайниками", - отметили в ГТК.-0-