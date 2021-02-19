Житель Гродненского района ударил женщину и надругался над госфлагом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины по фактам хулиганства и надругательства над госсимволикой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Вблизи деревни Новая Гожа в Гродненском районе в августе 2020 года молодая женщина со своей малолетней дочерью каталась на квадроцикле, к которому был прикреплен Государственный флаг Беларуси. Это заметил агрессивно настроенный 34-летний работник местного предприятия. Он остановил квадроцикл и стал оскорблять женщину нецензурной бранью, а также высказал свое недовольство по поводу флага.

Мужчина попытался схватить за руки и стащить с квадроцикла маленькую девочку, а затем нанес ее матери не менее двух ударов в живот и локтевой сустав. Кроме того, он умышленно вырвал госфлаг из крепления квадроцикла и бросил в кусты.

По результатам изучения материала доследственной проверки прокуратура Гродненской области пришла к выводу о наличии в действиях мужчины признаков преступлений, предусмотренных ч.1 ст.339 и ст.370 УК.-0-