27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно брал предоплату за сдачу чужой квартиры и исчезал, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Молодой человек 1997 года рождения снял квартиру на длительный срок. Он решил заработать на чужой недвижимости и сам разместил объявления о сдаче жилья в интернете.

"Вскоре начали приходить люди и осматривать квартиру. С тех, кого условия устраивали, он брал задаток", - рассказали в милиции. Всего восемь потенциальных квартиросъемщиков передали злоумышленнику Br1 тыс.

Получив задаток, молодой человек переставал выходить на связь. Потерпевшие обратились в милицию. Сотрудники Ленинского РОВД Гродно оперативно вышли на след подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по ст.209 УК (мошенничество).-0-