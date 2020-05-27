Житель Гродно хотел нарушить границу, чтобы попасть к родственникам в Латвию

27 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Нарушителя границы задержали в Браславском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Вечером 26 мая местный житель сообщил пограничникам о подозрительном мужчине, находящемся в приграничной зоне. Неизвестного задержала тревожная группа от пограничной заставы "Урбаны". Нарушителем оказался 55-летний ранее неоднократно судимый житель Гродно. Мужчина намеревался пешком перейти белорусско-латвийскую границу в обход пункт пропуска, чтобы навестить родственников.

За нарушение пограничного режима и покушение на нарушение государственной границы мужчину привлекли к административной ответственности.-0-