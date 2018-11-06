6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно из-за неразделенной любви разбил стекла в семи автомобилях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сотрудники милиции установили личность хулигана, который в середине октября повредил машины. "Им оказался житель Гродно 1991 года рождения. Молодой человек нигде не работает. В тот вечер вместе с другом он выпивал и возвращался домой уже ночью. В какой-то момент вспомнил о неразделенной любви к девушке из Украины. Выместить злость решил на припаркованных автомобилях", - рассказали в пресс-службе УВД.
Парень забирался на капот либо багажник и бил ногами в стекла. В итоге он повредил семь авто, припаркованных по улицам Суворова, Гданьской и Победы. По статье "хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-
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