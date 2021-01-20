Житель Гродно извинился за оскорбление милиционера в соцсети

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно извинился за оскорбление милиционера в социальной сети, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милиции напоминают, что, несмотря на ощущение анонимности в сети, за виртуальные проступки приходится отвечать в реальной жизни.

"В свою безнаказанность верил и 30-летний житель областного центра. В одном из Telegram-каналов он нашел личные данные военнослужащего в/ч 5522. Мужчина написал сотруднику в социальной сети сообщение с угрозами, направленными также в адрес его жены и детей", - рассказали в милиции.

Сотрудники главного управления по Гродненской области ГУСБ МВД установили личность автора послания. Мужчина принес извинения военнослужащему. Действиям фигуранта дается правовая оценка.-0-