Житель Гродно на даче готовил опий

8 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала жителя Гродно, который готовил на даче опий, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Конец лета - традиционное время сбора мака для последующего изготовления наркотиков, рассказали в милиции. Поэтому тема незаконного оборота наркотиков сейчас на особом контроле.

В поле зрения правоохранителей попал 51-летний житель областного центра. На своей даче в Гродненском районе он готовил опий. При появлении милиционеров мужчина попытался спрятать кастрюлю в кустах на соседнем участке.

Подозреваемый нигде не работает и ранее дважды был судим за незаконный оборот наркотиков.-0-