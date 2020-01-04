Житель Гродно на остановке угрожал женщине заведенной бензопилой

4 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Житель Гродно угрожал на остановке женщине заведенной бензопилой. Как выяснилось позже, таким образом молодой человек хотел познакомиться. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 3 января около 19.00. "Явно нетрезвый мужчина внезапно завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и причинит телесные повреждения находившейся там 36-летней местной жительнице, - рассказала Ольга Чемоданова. - Вскоре молодой человек заглушил бензопилу и ушел, а перепуганная женщина сообщила о произошедшем в Октябрьское РОВД".

Оперативники установили личность фигуранта. "В момент задержания 22-летний ранее неоднократно судимый гродненец был пьян и свою вину отрицал. Но, протрезвев, признался в содеянном. Отчим подозреваемого рассказал, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой", - отметила официальный представитель МВД.

Материалы переданы в Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета, где действиям фигуранта дана правовая оценка.-0-