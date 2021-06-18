Житель Гродно надругался над госфлагом - возбуждено уголовное дело

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За надругательство над госфлагом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

"Вечером 15 июня работница гродненской прачечной увидела, как незнакомец снимает со здания флаг. На ее замечание он не отреагировал и сломал о бордюр древко. После выходки мужчина убежал, а женщина вызвала милицию", - рассказали в УВД.

По записям с камер наружного наблюдения сыщики установили нарушителя. Со слов 34-летнего жителя Гродно, он решился на выходку будучи пьяным.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь. Ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.-0-